На всей территории Республики Кипр вводят комендантский час

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Комендантский час, пока действующий только в округах Лимасол и Пафос, вводится с 5 по 30 ноября в ночное время на всей территории Республики Кипр в качестве меры противодействия распространению нового коронавируса. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам решений, утвержденных на заседании правительства.

"Запрещается перемещение людей с 23:00 до 05:00 следующего дня, за исключением поездок по неотложным медицинским причинам (в аптеку, больницу и обратно) или по работе при предъявлении соответствующей справки или доказательств", - сказал он.

В этот же период численность людей, которые могут собираться вместе дома, ограничивается десятью, включая несовершеннолетних.

Совет министров островного государства также постановил, что обязательное ношение защитных масок для всех людей от 12 лет и старше как в помещениях, так и на открытом воздухе продлевается на острове до 15 января.

Проведение спортивных состязаний в этот период на Кипре разрешается только при отсутствии зрителей.

Кроме того, решено, что с момента открытия и до 9 утра, а также в промежутке с 13:00 до 14:00 предприятия розничной торговли напитками и продуктами питания, в том числе супермаркеты, более мелкие продовольственные магазины, мясные лавки, а также аптеки будут обслуживать только клиентов старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями. Эта норма также введена до 15 января.

В округах Лимасол и Пафос, где сложилась наиболее неблагоприятная эпидемическая ситуация, на более краткосрочный период - до 16 ноября - будут закрыты все детские площадки и тренажерные залы.