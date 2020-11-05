Мариинская больница Петербурга возобновила прием пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Мариинская больница Санкт-Петербурга возобновила прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в учреждении развернули 586 коек, сообщили на странице больницы во " ВКонтакте ".

"5 ноября ровно в 00:00 Мариинская больница начнет прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стационаре перепрофилировано 586 инфекционных коек и 48 реанимационных", - говорится в сообщении.

При этом из многопрофильного стационара сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по ряду направлений. Среди них офтальмология, онкология, кардиохирургия, кардиология, урология, гинекология, роботическая хирургия и травматология-ортопедия.

Всего в Петербурге сейчас развернуто более 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявили 65 170 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 40 447 человек, умерли 3 998. За последние сутки в городе выявили 1 031 случай заражения - максимум за время пандемии.