Эксперты обсудят в Улан-Удэ вопросы образования детей-сирот Сибири и Дальнего Востока

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Семинар-дискуссия "Дети всей страны" собрал в Улан-Удэ более 30 российских экспертов Сибири и Дальнего Востока для обсуждения вопроса доступности высшего и среднего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной защиты населения Бурятии.

"В трехдневном семинаре примут участие спикеры из разных регионов России. Это представители учреждений образования, вузов, руководители постинтернатных служб сопровождения, благотворительных фондов. Главная повестка - доступность высшего и среднего профобразования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах", - сообщили в министерстве.

Главная цель семинара, отметили в пресс-службе, - выработать механизм совместной работы, чтобы помогать выпускникам детских домов определяться с будущей профессией, с поступлением в вуз, училища, колледжи, техникумы. Эксперты обсудят региональные практики по трудоустройству детей-сирот, особенности социальной адаптации детей-сирот в период обучения. "За дискуссиями, мастер-классами можно будет наблюдать онлайн в социальных сетях и на YouTube-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. При организации мероприятия соблюдаются все правила эпидемиологической безопасности", - отметили в Минсоцзащиты Бурятии.

По данным министерства, в Бурятии более 350 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в госучреждениях. Ежегодно из организаций социальной помощи семей и детям выпускаются порядка 40 ребят. С 2015 года в регионе организована работа по постинтернатному сопровождению выпускников. За прошедшее время помощь оказана 285 выпускникам, сейчас на постинтернатном сопровождении Министерства социальной защиты населения Бурятии состоит более 200 детей-сирот.

С 1 сентября 2021 года дети-сироты, в том числе с ограничениями по здоровью, получат право на бесплатное повторное профессиональное обучение. Соответствующие изменения в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" подготовило Минпросвещения РФ, документ опубликован 26 октября 2020 года на федеральном портале проектов нормативных актов.

Улучшение демографической ситуации и обеспечение устойчивого естественного роста численности населения стали одними из важнейших целей нового майского указа президента РФ Владимира Путина. С целью совершенствования государственной политики в сфере защиты детства указом президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства.