В Бурятии объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 ноября из-за снега и сильного ветра

ТАСС, 5 ноября. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 ноября в Республике Бурятия из-за приближающегося снежного циклона. В регионе прогнозируется выпадение осадков и сильный ветер до 24 м/с, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября и ночью 7 ноября по республике ожидается ухудшение погоды: снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. По Прибайкалью - сильные снегопады, ветер до 24 м/с. с понижением температуры воздуха на 8 и более градусов", - говорится в сообщении.

На дорогах региона возможны накаты и гололедица. МЧС рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, а автомобилистам в эти дни не покидать населенные пункты.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8 - 24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.