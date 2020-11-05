Во Владивостоке открывают группы круглосуточного пребывания для детей медработников

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление о работе в двух детских садах групп круглосуточного пребывания для детей медиков, которые трудятся в инфекционных госпиталях. Об этом в четверг сообщается на сайте городской администрации.

"Детей медицинских работников примут на круглосуточный режим пребывания в двух дошкольных учреждениях Владивостока. Соответствующее постановление <…> подписал глава города Олег Гуменюк. Речь идет о детских садах № 117 на улице Фадеева и № 115 на улице Русской. <…> Ожидается, что два детских сада смогут принять на круглосуточный режим пребывания малышей, чьи родители трудятся в инфекционных госпиталях. Оба сада начнут свою работу в таком формате с 6 ноября", - говорится в сообщении.

Медикам, которые хотят перевести детей в круглосуточный детсад из других муниципальных дошкольных учреждений, следует обращаться к своим руководителям, на основе их ходатайств будут формироваться списки. Сотрудники детсадов будут иметь право дополнительных выплат за работу в ночное время в соответствии с Трудовым кодексом.

Создать в крупных городах Приморского края круглосуточные детские сады распорядился губернатор Олег Кожемяко. "Планируется организовать группы круглосуточного пребывания и в других городах Приморья, но решения будут приняты на уровне муниципалитетов, в региональный Минздрав таких предложений официально не поступало", - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 210 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразился 16 391 житель региона, 12 733 человека выздоровели. В регионе действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.