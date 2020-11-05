БФУ им. Канта в Калининграде перешел на дистанционное обучение

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет им. Имманиулиа Канта в Калининграде из-за распространения коронавируса с четверга перешел на дистанционное обучение. Соответствующий приказ издал ректор университета Александр Федоров.

Лабораторные работы и практические занятия при этом будут проводиться в очном формате в малых группах.

Перевод сотрудников и преподавателей университета на дистанционный режим работы проводится с их согласия с сохранением должности и заработной платы. Сотрудникам и преподавателям в возрасте 65 лет и старше, а также имеющими болезни органов дыхания, эндокринные заболевания, предписано соблюдать режим самоизоляции с 5 ноября 2020 года до особого распоряжения.

Областные власти 3 ноября в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом рекомендовали вузам области и их филиалам перейти на дистанционное обучение. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 50% офисных работников. Для жителей в возрасте старше 65 лет до 16 ноября действует режим самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба, на 4 ноября в области выявлено 7 299 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 5 010 пациентов, умер 101 человек, под медицинским наблюдением находились 3 211 человек.