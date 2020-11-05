Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве снизился до минимумов с 30 октября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился в четверг до 1,04, а в Москве - до 1,03. Это минимальные значения показателя с 30 октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент по-прежнему превышает единицу в семи из 10 регионов страны с наибольшим числом заболевших. В Ростовской и Свердловской областях он равен 1, в Ханты-Мансийском автономном округе поднялся до 0,99.

В Воронежской области показатель остался на уровне 1,02, в Нижегородской он увеличился до 1,03, в Иркутской, а также Красноярском крае снизился до 1,04. В Подмосковье коэффициент третий день подряд находится на отметке 1,08, а в Санкт-Петербурге, где ежедневно обновляются суточные максимумы по числу заболевших, он составляет 1,21.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых случаев заражения в стране увеличилось почти в четыре раза - с 5 тыс. до чуть менее чем 20 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.