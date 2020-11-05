В Приморье создадут систему сбора и распределения гуманитарной помощи

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края "Во имя добра" создаст систему сбора и распределения гуманитарной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект "Поможем вместе", который общественники реализуют при поддержке Фонда президентских грантов, начнет работу с 1 декабря, а пока его организаторы работают над созданием сайта, через который можно будет оплатить продуктовый набор в режиме онлайн, сообщила ТАСС президент организации Валерия Костина.

"Система сбора и распределения гуманитарной помощи начнет работать с 1 декабря. Сейчас мы ведем переговоры с крупными торговыми и аптечными сетями, чтобы организовать сбор продуктовых, аптечных и хозяйственно-бытовых наборов на их площадках. Кроме того, разрабатываем сайт, чтобы люди могли оказать помощь нуждающимся дистанционно, перечислив сумму эквивалентную стоимости набора", - сказала Костина.

Она отметила, что акцию "Поможем вместе" начали проводить в 2018 году вместе с крупной аптечной сетью. Весной 2020 года акция расширилась благодаря предпринимателям Владивостока, которые инициировали оказание адресной помощи продуктами нуждающимся. За полтора месяца волонтеры передали гражданам 2 тыс. продуктовых наборов и 3 тыс. бесплатных обедов. "Когда акция завершилась, мы поняли, что работу нельзя прекращать, ведь после разового получения продуктов, жизненная ситуация людей значительно не улучшилась", - пояснила руководитель проекта.

Планируется создать и отдельное направление для помощи животным. "Мы сталкиваемся с тем, что одинокие нуждающиеся люди, у которых есть домашние питомцы, делят свои продуктовые наборы с ними. Из опыта прошлых акций мы понимаем, что для животных необходима отдельная программа помощи, постараемся ее реализовать", - сказала куратор благотворительного проекта.

Все продуктовые, аптечные и хозяйственно-бытовые пожертвования будут передаваться в три распределительных центра во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Оттуда волонтеры и сотрудники проекта будут доставлять их гражданам, которые сообщили о необходимости в получении гуманитарной помощи. Планируется, что получателями помощи смогут стать от 24 до 30 тыс. человек. Регулярность подвоза им продуктов будет зависеть от активности людей, готовых помочь продуктами или средствами на приобретение наборов.

Минимальная сумма пожертвований, которую можно будет внести через сайт, составит 150 рублей, что, по мнению организаторов, посильно для многих граждан. "На данном этапе важно, чтобы люди поняли, что они могут помочь тем, кому это жизненно необходимо", - обозначила Костина.

Фонд президентских грантов

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Фонд президентских грантов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. Финансирование уже получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

В специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года приняли участие 36 социально ориентированных НКО из Приморского края, из которых 12 стали победителями конкурса. Победителям конкурса из Приморья предоставлены гранты президента Российской Федерации в общем размере 23,8 млн рублей.

Организаторы проекта "Поможем вместе" планируют продолжить работу над системой сбора и распространения гуманитарной помощи и после окончания проекта, который поддержал Фонд президентских грантов.

"Проект завершится в декабре 2021 года, но это не значит, что мы закроем сайт и перестанем помогать людям. Надеемся, что и наши партнеры - торговые и аптечные сети - продолжат с нами сотрудничество. На данном этапе важно, чтобы люди узнали о проекте и поняли, что помочь тому, кому это жизненно необходимо легко, удобно и прозрачно ", - сказала руководитель проекта. Она отметила, что вся отчетность будет размещена на сайте проекта.