Власти Москвы назвали ошибкой выдачу школьникам домашних заданий на платной платформе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Учитель одной из московских школ по ошибке дала домашнее задание детям на платной электронной платформе. Все необходимые материалы для заданий есть на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Департаментом проведена оперативная проверка. Учительницей была допущена ошибка, она дала домашнее задание детям на платформе, имеющей ограничения по времени использования. На данном ресурсе часть заданий доступна бесплатно только с 08:00 до 16:00. В использовании сторонней платформы не было никакой необходимости", - отметили в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что все материалы для домашних заданий есть на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ). "Более того, мы ведем постоянную работу по развитию МЭШ, стараясь сделать ее более интересной и удобной для учителей, родителей и учеников. С учителем проведена разъяснительная работа", - добавили в пресс-службе, назвав ситуацию единичным случаем.

Мать московской школьницы ранее пожаловалась в соцсетях, что девочка не смогла выполнить домашнюю работу на платформе Skysmart, так как бесплатный доступ к ней ограничен. Женщина отмечала, что платформа Skysmart одобрена департаментом образования и науки Москвы, и с такой проблемой столкнулись уже многие.