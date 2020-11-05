В Крыму приостановили торжественную регистрацию браков

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма из-за распространения коронавируса временно приостановили торжественные регистрации браков и просят молодоженов перенести свадьбы, сообщается в четверг на портале правительства республики.

"Парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа регистрация брака будет производиться исключительно в присутствии жениха и невесты", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что временно не будут осуществляться выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, а также торжественные мероприятия по государственной регистрации рождения (церемонии имянаречения в торжественной обстановке).

"Напомним, что в настоящее время регистрация брака по вторникам, средам и четвергам не производится. Также отделы ЗАГС Республики Крым продолжают вести прием граждан с неукоснительным соблюдением масочного режима и строго по предварительной записи, без записи осуществляется только первичная регистрация - регистрация рождения и регистрация смерти", - сообщается на сайте.

Коронавирус подтвердился за сутки у 207 человек в Крыму, второй день подряд в регионе фиксируют более 200 случаев. В октябре в Крыму отмечался рост числа заражений, максимум был 24 октября - 255 человек. Общее число выявленных за весь период пандемии в Крыму случаев превышает 10 тыс.