Зона Лэчэн на Хайнане начала внедрять патентованные препараты от редких болезней

ХАЙКОУ, 5 ноября. /ТАСС/. Международная зона медицинского туризма Лэчэн в восточной части китайского острова Хайнань в начале ноября начала использовать на практике высокоэффективные патентованные препараты для лечения редких болезней. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его сведениям, первым из таких лекарств стало инновационное средство Xospata ("Ксоспата"). Оно предназначено для людей, страдающих от острого миелоидного лейкоза, - злокачественного заболевания кровеносной системы, которое имеет такие симптомы, как недомогание и кровотечение, а также повышает риск заражения различными инфекциями. Как утверждают китайские специалисты, этот медикамент "способствует замедлению прогрессирования лейкемии более эффективно, чем препараты первого поколения".

Врачи уже выписали Xospata по рецепту первой пациентке, проходящей лечение на Хайнане. Как проинформировала зона медицинского туризма, препарат будет доступен в Китае для всех, у кого был обнаружен лейкоз.

Согласно статистике, более 20 млн жителей КНР страдают от редких болезней. Как уточняет портал, официально в стране зарегистрировано более 120 таких заболеваний. Расположенные на территории Лэчэн клиники предлагают терапию примерно 50 из них. В отличие от других регионов Китая больницы этой экспериментальной зоны Хайнаня имеют право организовать курс лечения с использованием зарубежных препаратов, которые еще не внесены в общенациональный реестр.

Формирование Хайнаньской зоны свободной торговли предусматривает развитие целого ряда направлений, в том числе сферы здравоохранения. Для этого власти намерены активно привлекать передовые зарубежные технологии и опытных иностранных специалистов. Именно с такой целью в 2013 году была создана зона медицинского туризма Лэчэн, занимающая площадь 20 кв. км, в развитие инфраструктуры которой инвестированы миллиарды долларов. Там находятся клиники китайской и западной медицины, предоставляющие оздоровительные услуги международного класса.