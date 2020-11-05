Эксперт рассказал, когда необходима компьютерная томография при подозрении на COVID-19

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Компьютерная томография (КТ) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию необходима только при наличии факторов риска. КТ может выполняться только по рекомендации врача, заявил в четверг главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.

"Компьютерная томография может выполняться только по рекомендации врача, и только в тех случаях, когда это совершенно необходимо. Еще раз хочу подчеркнуть, что те пациенты, которые переносят коронавирусную инфекцию легко или вообще бессимптомно, не требуют никаких компьютерных томографий, за редчайшим исключением, - когда есть особые факторы риска, которые, естественно, должен установить лечащий врач или врач, который приходит на дом, или врач скорой помощи", - сказал он на консилиуме с участием ведущих экспертов Минздрава.

Тюрин подчеркнул, что компьютерная томография - это удел тех пациентов, у которых инфекция протекает тяжело, необычно тяжело, "вот в этих случаях да, она очень важна".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.