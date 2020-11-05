Власти Смоленской области в связи с пандемией отдадут в помощь волонтерам служебные машины

ТАСС, 5 ноября. Волонтерский штаб Смоленской области получит от областных и муниципальных органов власти служебные автомобили для оказания помощи пожилым жителям и людям с хроническими заболеваниями в период пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Островский.

"Губернатор Алексей Островский поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления передать автомобили чиновников областного и муниципального уровней региональному волонтерскому штабу #МыВместе, который возобновляет работу по предоставлению помощи пожилым людям в период пандемии COVID-19", - сообщили в четверг в пресс-службе обладминистрации.

Аналогичная мера поддержки деятельности волонтеров применялась весной, в период первой волны пандемии. "Ситуация, которая складывается сегодня из-за коронавируса, показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения и те наши земляки, у кого имеются хронические болезни и ослаблен иммунитет. Им больше других нужна помощь, и эту помощь могут оказать добровольцы. Весенний опыт показал, что они успешно справляются с такой нагрузкой, но, в свою очередь, им тоже нужно помочь", - приводит пресс-служба слова Островского.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, масочный режим - с 12 мая. В регионе введена обязательная термометрия посетителей при входе в торговые центры и супермаркеты, приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, а также проведение развлекательных заведений в ночное время. Жители региона в возрасте 65 лет и старше, граждане, имеющие серьезные заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Онлайн-режим введен для сотрудников предприятий и организаций в возрасте 65 лет и старше, также они могут оформить больничные листы.

За последние сутки в Смоленской области выявлено 110 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 9 366, из них 6 491 человек выздоровел, 240 пациентов умерли.