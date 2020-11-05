Эксперты: Парижская архиепископия сохранила самостоятельность в единстве с РПЦ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже, воссоединившаяся в ноябре 2019 года с Русской православной церковью (РПЦ), смогла сохранить как самоуправление, так и хорошие отношения с оставшимися в юрисдикции Константинополя верующими. Об этом рассказали ТАСС эксперты и представители церкви, прокомментировавшие итоги первого года жизни архиепископии в составе Московского патриархата.

Вице-президент Центра политических технологий, профессор Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Макаркин назвал особенностью воссоединения его эластичный характер: в его ходе стороны смогли найти ту форму самоуправления, которая давала бы архиепископии внутреннюю самостоятельность, возможность высказывать свое мнение. Это позволило сохранить комфортный для нее статус, не растворившись в Западноевропейском экзархате. "Есть такое представление о России, что Россия - это страна вертикалей; это не всегда так. <...> Московский патриархат ведет себя достаточно осторожно и не стал лишать ее самостоятельности, не стал лишать ее своей идентичности", - сказал ТАСС политолог.

Заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин также полагает, что присоединение Парижской архиепископии к РПЦ стало взаимовыгодным шагом. Основная масса духовенства архиепископии поддержала Москву в противостоянии с Константинополем, провозгласившим, в церковном смысле, "аннексию" Украины, а опасения, что Московская патриархия будет жестко наводить свои порядки в Париже, за год не оправдались. "Намного страшнее для общин русской традиции было раствориться в греческой митрополии Константинопольского патриархата, с которой русские общины хотели объединить", - сказал он.

Заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сравнил возвращение архиепископии с воссоединением РПЦ с Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) - спустя очень небольшое время, по его словам, трудно уже становится представить, что верующие так долго оставались разделены. "До ноября 2019 года даже у некоторых сделавших для себя выбор в пользу Москвы случались все же сомнения: а не лишат ли нас все же нашей свободы, нашего привычного уклада жизни? Год совместной жизни показал, что ничем кроме добра воссоединение для западных братьев не обернулось", - сказал он ТАСС.

Балашов отметил, что у воссоединившейся с Русской церковью архиепископии сложились добрые отношения с Патриаршим экзархатом Западной Европы, созданным 28 декабря 2018 года. "С теми, кто избрал для себя другой путь, человеческие отношения в большинстве случаев сохранились прежними. Я лично думаю, голосовавшие против Москвы и растворившиеся в местных константинопольских епархиях теперь жалеют, хотя, возможно, и не все. Развитие практического взаимодействия идет своим чередом, с разной скоростью в разных местах", - добавил протоиерей.

Он отметил, что только пандемия помешала священноначалию отпраздновать вместе годовщину воссоединения в Париже.

Архиереи для архиепископии

По мнению Макаркина, важным моментом жизни архиепископии после перехода под омофор Московского патриархата стали прошедшие в ней архиерейские рукоположения викариев - епископа Домодедовского Симеона (Коссека) и епископа Реутовского Елисея (Жермена), состоявшиеся в июне 2020 года. "При Константинополе каждого архиерея для архиепископии приходилось рукополагать с боем, с конфликтом, они очень не хотели, блокировали, а тут - рукоположили двоих. <...> В Константинополе, прежде всего, боялись, что если второго рукоположат, то они могут как-то отделиться, потому что двое епископов уже могут третьего рукоположить, а один не может по православным канонам. А в Москве показывают, что им вполне доверяют", - сказал он ТАСС.

Николай Балашов подчеркнул, что рукоположенные летом викарии - избранники самой архиепископии. Макаркин придерживается такого же мнения - для нее, считает эксперт, важно, что это "свое", а не присланное из Москвы священноначалие.

У нескольких десятков приходов архиепископии есть свои проблемы, среди которых и финансовые, считает Роман Лункин. Часть ответственности за их решение, а также обязанность помогать им теперь лежит на Русской церкви. "Москва также получила нечто более существенное в идейном плане - подтверждение того, что единый "русский мир" существует хотя бы в таком виде", - добавил он. По мнению Макаркина, одной из главных материальных задач для РПЦ теперь может оказаться поддержка Свято-Сергиевского богословского института - крупнейшего богословского центра русской эмиграции. Он, по словам эксперта, в последние годы находился в трудном положении и не получал помощи от Константинопольского патриархата.

Событие исторической важности

Возвращение архиепископии в РПЦ - это событие исторической важности, поставившее точку в воссоединении Русской православной церкви, считает декан социально-гуманитарного факультета Российского православного университета святого Иоанна Богослова, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, доктор политических наук Александр Щипков. "Под воздействием политических обстоятельств в начале ХХ века русская церковь была раздроблена на несколько частей: каноническую, которую принято было называть "Тихоновской" по имени патриарха Тихона, обновленческую, катакомбную (катакомбники делились на множество разных групп) и эмигрантскую, которая в свою очередь распалась на Русскую православную церковь заграницей и на Архиепископию православных церквей русской традиции в Западной Европе", - рассказал он ТАСС.

Сбор воедино частей раздробленной церкви занял больше 100 лет. "В период патриаршества Сергия (Страгородского) произошло возвращение обновленцев в Русскую церковь. В конце 80-ых-начале 90-ых годов часть катакомбников просто растворилась, а часть вернулась в Русскую православную церковь", - сказал он.

Драматичная ситуация с появлением приходов Русской православной церкви заграницей на территории России была преодолена в период патриаршества Алексия II. Она завершилась подписанием Акта о каноническом общении в 2007 году. "А возвращение Архиепископии стало последним шагом на долгом пути воссоединения всех частей Русской православной церкви, - добавил Щипков.

На протяжении столетия, сказал эксперт, церковь сохраняла кафолическое (в православии - эпитет, указывающий на вселенскость церкви и ее внутреннюю полноту - прим. ТАСС) единство, но была расколота административно, политически и отчасти богословски. "Но история церкви - это история преодоления ересей и сохранения кафоличности церкви. На примере ХХ и начала XXI века мы наблюдали сначала процесс разъединения, а потом - собирание церковного организма", - пояснил декан социально-гуманитарного факультета РПУ.

Именно в собирании церковного организма воедино и состоял смысл произошедшего год назад события. "Это, безусловно, был очень важный исторический момент. Прошел он без ненужных пышностей, строго, по-церковному. Отслужили литургию, помолились, вышли на амвон и объявили о том, что с Божией помощью вместе преодолели все препятствия и нестроения, которые выпали на долю церкви в XX веке. Эта часть истории церкви завершена", - подытожил Щипков.

История воссоединения

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале этого года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения о ее упразднении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре 2019 года глава архиепископии архиепископ Хариупольский (ныне - митрополит Дубнинский) Иоанн (Реннето) обратился к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ. Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии во главе с возглавляющим ее архиепископом Иоанном. 3 ноября в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл вручил ему грамоту о единстве архиепископии с РПЦ. Таким образом, в Русскую церковь вернулась последняя из структур, созданных эмигрировавшим после Гражданской войны духовенством.