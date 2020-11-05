АСИ объявило целевой отбор проектов по сохранению репродуктивного здоровья

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало целевой отбор проектов по сохранению репродуктивного здоровья, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства.

"Задача - поддержать практики, модели и платформы, направленные на популяризацию осознанного родительства и просветительскую работу по сохранению репродуктивного здоровья. Для участия в отборе принимаются как пилотные проекты, так и уже реализующиеся практики. Все они должны быть актуальными, конкурентными и предлагать решения по поощрению сохранения беременности и поддержке беременных женщин, находящихся в затруднительном положении", - сказали в пресс-службе.

Также в рамках отбора, по данным агентства, будут рассматриваться программы по диспансеризации граждан, проведению скрининговых обследований, оказанию юридической, психологической и материальной помощи кризисным группам и семьям в ситуации репродуктивного выбора.

Перспективные проекты агентство возьмет на сопровождение. Лидеры смогут пройти акселерацию, получить экспертные рекомендации по дальнейшему развитию проектов и наставников из числа ведущих специалистов. В АСИ также помогут с тиражированием и масштабированием проектов и при необходимости окажут содействие в устранении административных барьеров на различных уровнях.

"Как результат успешной работы проектов, мы ожидаем увеличение доли населения в России с целевой социальной установкой на желание иметь здоровых детей, увеличение сообщества приверженцев заботы о здоровье, формирование условий для естественного прироста населения, повышение уровня грамотности в вопросах формирования семьи, системной профилактики абортов, профилактики привычек и зависимостей, опасных для здоровья человека", - пояснил заместитель директора направления "Социальные проекты" АСИ Михаил Истомин, чьи слова приводит пресс-служба.

Подать заявку на участие в целевом отборе можно на сайте агентства.