Московская карта "Тройка" начала действовать в транспорте Тулы и Тульской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московскую систему оплаты проезда с помощью карты "Тройка" теперь можно использовать в городском транспорте Тулы и Тульской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Со 2 ноября "Тройка" начала действовать на 64 маршрутах Тулы и 267 маршрутах Тульской области. <...> Этот проект мы реализовали совместно с губернатором Тульской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и Сбербанком. Все держатели карты "Тройка" в регионе смогут пользоваться столичной программой лояльности "Город", накапливать бонусы и использовать их более чем у 400 партнеров", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

По его словам, каждый месяц более 210 тыс. жителей Москвы и Тулы перемещаются между двумя городами, в том числе по работе или учебе. "Теперь, приезжая в Москву, туляки смогут пользоваться одной картой для оплаты, а жители столицы использовать привычный способ оплаты в Тульском регионе", - заключил заммэра.

В столице более 90% всех поездок совершается с помощью транспортной карты "Тройка". Кроме привычных пластиковых карт пассажиры могут воспользоваться альтернативными носителями с ее функцией: брелоки, кольца, жетоны, силиконовые и кожаные браслеты. В январе 2020 года программа была удостоена главной награды международной премии Transport Ticketing Global.