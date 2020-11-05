Ивановские власти с 6 ноября вводят режим самоизоляции для пожилых людей

ИВАНОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Ивановские власти из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией с 6 ноября вводят в регионе режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет. Об этом в четверг сообщил журналистам глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

"С завтрашнего дня вводится "домашний" режим для людей в возрасте 65 плюс, это значит, что из дома выходить им можно только на прогулку. Не должно быть ни магазинов, ни аптек, ни почты, ни общественного транспорта, все контакты исключить. Если очень необходимо, то выходить разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты. Все остальные бытовые вопросы пожилым людям помогут решить волонтеры ОНФ", - сказал Фокин.

По его словам, для всех работающих пенсионеров на две недели будут оформлены больничные листы. Это работа будет проведена автоматически, самим пожилым людям для этого не придется обращаться в поликлинику.

В Ивановской области зарегистрировано 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 128 случаев. На госпитализации находятся 1 954 пациента, 54 из которых в реанимации на ИВЛ. Всего за время пандемии в регионе умер 181 пациент.

В регионе введен тотальный масочный режим, временно прекращена диспансеризация населения и профилактические осмотры взрослого населения за исключением вакцинации.