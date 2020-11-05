Вильфанд считает, что 2020 год может не стать самым теплым в истории метеонаблюдений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вероятность того, что 2020 год станет самым теплым в истории наблюдений, снижается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Глобальная температура, усредненная за девять месяцев, сейчас находится на втором месте в ранге самых теплых. Постепенно она приближается к рекордному 2016 году. Может ли нынешний год стать самым теплым? Сейчас вероятность этого заметно понизилась", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что на это оказывает влияние переход в холодную фазу Тихого океана. "А поскольку площадь экваториальных регионов - самая большая на Земле, понятно, что будет понижение температуры воздуха, вызванное передачей холода от поверхности океана", - отметил Вильфанд.