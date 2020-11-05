"Одноклассники" запустили тематические ленты фотографий с хэштэгами

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили специализированный сервис "Марафоны", который является тематическими лентами фотографий с хэштэгами. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Социальная сеть "Одноклассники" запустила "Марафоны" - сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему, находить единомышленников, обмениваться эмоциями и становиться популярнее. Новый инструмент будет полезен блогерам и группам для увеличения охвата, так как позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Кроме этого, марафоны помогут увеличить вовлеченность и получить пользовательский контент", - сообщили в компании.

Отмечается, что с помощью марафонов можно запустить челлендж, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города, вовлечь подписчиков в использование продуктов бренда или попросить наглядно рассказать о своем опыте. "Марафоны" могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Чтобы стать участником марафона, достаточно загрузить фотографию с подписью по выбранному хештегу.

"Первым новый сервис протестировал Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. К марафону #Улыбнись, который был запущен ко Всемирному дню борьбы с инсультом, присоединились около 50 тыс. участников", - добавили в соцсети.

Сервис "Марафоны" работает в десктопной и мобильной версиях соцсети. В мобильных приложениях на Android и iOS пользователи также могут участвовать в уже созданных марафонах, а вскоре смогут их создавать.