В Мурманской области продлят право на компенсацию оплаты проезда к месту отдыха

МУРМАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение продлить на 2021 год работникам областных учреждений право на компенсацию оплаты проезда к месту отдыха, которым они не смогли воспользоваться в 2020 году из-за пандемии. Соответствующий закон утвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Лица, работающие в Территориальном фонде или в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета и имеющие право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту отпуска и обратно, но не воспользовавшиеся таким правом в 2020 году в связи с... [пандемией] могут реализовать это право в 2021 году в порядке и на условиях, установленных правительством Мурманской области", - говорится в документе.

Законом предусмотрена также компенсации за счет работодателя расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям) работника, если право на такую компенсацию не было реализовано ими в 2020 году.

Ранее сообщалось о продлении срока для получения неиспользованной в текущем году компенсации пенсионерам Крайнего Севера за оплату стоимости проезда к месту отдыха на 2021 год. Речь шла о неработающих гражданах, получающих пенсию по старости или инвалидности, раз в два года им положено возмещение стоимости проезда к месту отдыха и обратно за счет федеральных средств.