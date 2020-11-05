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Вильфанд рассказал о критической ситуации с засухой на Юге России

По словам научного руководителя Гидрометцентра, исправить ситуацию там может снежная зима, но пока точных прогнозов по этому направлению нет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Критическая ситуация по засухе в настоящее время отмечается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и республике Крым. Исправить это может снежная зима, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Сложная, критическая ситуация в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском. Сложная ситуация и в Крыму, там идет речь о водообеспеченности", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, исправить ситуацию с засушливостью в данных регионах может снежная зима, но пока точных прогнозов по этому направлению нет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКрымВильфанд, Роман Менделевич
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