Жителей европейской части России ожидают пять аномально теплых дней

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая погода на европейской части России сохранится на ближайшие пять дней, затем очаг тепла переместится на территорию Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха, на ближайшие пять дней: на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета (обозначающего высокие отклонения от нормы на климатической карте - прим. ТАСС)", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

Однако, по словам Вильфанда, с 10 ноября очаг аномального тепла переместится на территорию Сибири, где аномалии будут достигать 12 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что похолодание на семь-восемь градусов ночью и четыре-шесть градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Однако снега не ожидается в этот период.