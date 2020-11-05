Власти Владимирской области заявили о недостаточности суточного объема тестирования

ВЛАДИМИР, 5 ноября. /ТАСС/. Тестирование пациентов на новую коронавирусную инфекцию во Владимирской области проводится в недостаточном объеме. Об этом в четверг во время брифинга сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

"Еще три недели назад я говорила о том, что мы делаем в среднем 1 500 тестов в сутки. Сейчас мы делаем где-то 2 100 тестов в сутки, и этих объемов нам недостаточно. Парк оборудования растет не настолько быстро, как этого требуют реалии времени", - сказала она, отметив, что сейчас охват тестированием составляет 160 человек на 100 тыс. населения.

Возрастающую потребность в проведении тестирования она объяснила необходимостью проверки не только пациентов с признаками коронавируса, но с внебольничной пневмонией, а также контактных лиц и пациентов с ОРВИ.

"Есть объективные трудности, которые связаны с отсутствием единой медицинской информационной системы. Есть регионы, в которых есть лабораторные информационные системы. У нас их, к сожалению, нет. Мы сейчас ищем, и, мне кажется, уже подходим к находке технического решения, которое позволит облегчить процесс создания направления и привязки результата, хотя бы чтобы в едином контуре [были] все произведенные исследования", - добавила она.

Кроме того, в начале недели регион посетили представители Минздрава РФ и ГК "Росатом", сейчас начата работа по внедрению принципов бережливого производства в лечении коронавирусных больных и организации работы лабораторий. Также к работе в лабораториях планируется привлекать выпускников биологических специальностей Владимирского государственного университета, которые могут работать на нужном оборудовании. По словам Утемовой, 15 млн рублей федеральных средств в ближайшее время будут направлены на создание лаборатории в Центральной городской больнице Коврова.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 10 126 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 7 375 человек, 270 пациентов умерли.