Рабочая группа по образованию включит идеи школьников в доклад к заседанию Госсовета

КИРОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по образованию Госсовета включит в итоговый доклад к декабрьскому заседанию, посвященному вопросам школьного образования, предложения школьников, принимавших участие в конкурсе "Большая перемена". Об этом в четверг написал на своей странице в соцсети "Вконтакте" руководитель рабочей подгруппы "Образование" рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Образование и наука", губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Работа по подготовке доклада к Госсовету по образованию продолжается. Очень важно в этой работе учесть мнение самих школьников, их предложения. Площадка финала конкурса "Большая перемена" дала возможность самым активным ученикам со всей России поделиться своими идеями. Самые конструктивные предложения обязательно будут обсуждаться для включения в доклад", - написал Васильев.

Заседание Государственного совета РФ, посвященное вопросам школьного образования, состоится в декабре 2020 года.

В конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Победителями конкурса стали 600 школьников 9-11-х классов. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тыс. рублей.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.