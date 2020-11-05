В Минздраве прокомментировали отказ в продаже антибиотика из-за рецепта не на латыни

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выдача или продажа препарата по рецепту, где наименование лекарства указано не на латыни, согласно российскому законодательству, является нарушением, рецепт в таком случае является недействительным. Об этом ТАСС в четверг сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя ситуацию, когда жителю Омска отказались продать антибиотики в местной аптеке, потому что рецепт был выписан на русском языке.

"В соответствии с порядком оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и хранения, утвержденным приказом Минздрава России, наименование лекарственного препарата указывается на латинском языке. При этом рецепт, оформленный с нарушением установленных настоящим порядком требований, считается недействительным", - сказал Кузнецов.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Омска не смогла выкупить в местной аптеке лекарство, так как наименование препарата в рецепте было указано на русском языке.