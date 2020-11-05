В Воронежской области вводят обязательную самоизоляцию для пожилых

ТАСС, 5 ноября. Власти Воронежской области вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых людей действовал в регионе с весны и до середины июля, и благодаря улучшению эпидситуации был отменен. В середине сентября власти вновь попросили пенсионеров избегать общественных мест, но это была лишь рекомендация.

"По решению оперштаба самоизоляция для воронежцев старше 65 лет становится обязательной. Больничные листы при необходимости они смогут оформить дистанционно, в электронном формате. Также активизируется работа волонтеров по помощи пожилым людям - доставка продуктов, помощь в быту и прочее", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 9 ноября до конца месяца в регионе запрещается выставочно-конгрессная деятельность, все спортивные соревнования временно будут проводиться без зрителей.

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 303 новых случая заболевания COVID-19, всего с начала пандемии количество заболевших достигло 26 580 человек, умерли более 490 человек.