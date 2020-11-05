Более 600 студентов-медиков в Кирове привлекли к борьбе с коронавирусом

КИРОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Более 600 студентов, ординаторов и аспирантов Кировского государственного медуниверситета и Кировского медколледжа работают в инфекционных госпиталях и медучреждениях региона и помогают медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рассказал в четверг ТАСС министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

"Для оказания медицинской помощи жителям региона мобилизованы все ресурсы системы здравоохранения. Существенную помощь медицинскому сообществу оказывают обучающиеся Кировского государственного медицинского университета и Кировского медицинского колледжа. На сегодняшний день более 600 студентов, ординаторов и аспирантов образовательных организаций добровольно присоединились к борьбе с COVID-19, работая в инфекционных госпиталях, первичном звене здравоохранения, в специализированных медицинских учреждениях региона", - сказал Черняев.

По его словам, совместно с Кировским государственным медицинским университетом организована работа кол-центра для пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях. Ежедневно волонтеры передают информацию о состоянии здоровья пациентов в медучреждения для дальнейшей обработки участковой службой. Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, сейчас в борьбе с коронавирусом задействовано порядка 4 тыс. медицинских работников.

По данным областного правительства, в период пандемии медикам и студентам помогают также волонтерские организации и объединения. К общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" подключились более 870 волонтеров, они выполнили более 3 800 заявок, доставили нуждающимся кировчанам 20 тыс. продуктовых наборов, средства индивидуальной защиты.

По состоянию на 5 ноября в Кировской области выявлены 176 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. В амбулаторных условиях проходят лечение 10 323 пациента с COVID-19, на стационарном лечении находятся 3 964 человека. В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.