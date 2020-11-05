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Умер главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак

Ему было 63 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 ноября. /ТАСС/. Главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак умер после продолжительной болезни на 64-м году жизни. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе музея.

"После тяжелой продолжительной болезни скончался главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Николаевич Куспак. Член союза архитекторов России, участник и победитель многих архитектурных и дизайнерских конкурсов и выставок, он входил в число ведущих архитекторов Карелии", - говорится в некрологе.

В период с 2011 по 2014 годы Куспак занимал должность главного архитектора Петрозаводска, после чего перешел на работу в музей "Кижи". Под руководством Куспака выполнены эскизы входных зон музея на острове и в деревне Оятевщина в Заонежье, которые также были одобрены ЮНЕСКО. Он входил в состав жюри ежегодного международного конкурса ледовых скульптур в Петрозаводске.

Свои соболезнования близким и коллегам Владислава Куспака также принесла глава Петрозаводска Ирина Мирошник. О месте и времени прощания с архитектором сообщат позднее.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы. Объект внесен в список объектов всемирного населения ЮНЕСКО.

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