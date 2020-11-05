Президент Ирана дал старт масштабному проекту опреснения воды из Персидского залива

ТЕГЕРАН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани в четверг дал старт реализации первой фазы крупномасштабного проекта опреснения и переброски воды из Индийского океана в засушливые районы в центре страны. Как сообщило агентство ISNA, вода из Персидского залива будет опресняться и поступать для питьевых и промышленных нужд в провинциях Хормозган и Керман.

Проект, в осуществлении которого будут участвовать около 1200 специалистов, предусматривает опреснение на первом этапе 760 млн литров океанской воды в год, а на конечной стадии - до 8,2 млрд литров в год.

"Проект такого масштаба не имеет равных в истории Ирана, - цитирует ISNA заявление президента на открытии первой фазы проекта. - Наша страна разработала новую технологию опреснения воды для районов, которые часто переживают засуху, включая пустыни. Мы намерены широко применять опреснение воды для бытовых и промышленных нужд по всей стране".

"Проект предусматривает переброску воды из Персидского залива на Центральное плато Ирана на расстояние более 800 км, а на первой стадии, к которой мы приступаем сегодня, - на 300 км, - отметил Хасан Роухани. - Этот план не только преобразует нашу промышленность, но и даст надежду людям, обеспечит защиту окружающей среды. В некоторых частях страны у нас нет другого выбора, кроме как опреснять воду. Сейчас в стране действуют 72 опреснительные установки по сравнению с 18 в 1992 году".