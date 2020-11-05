Музей Янтаря в Калининграде реализует проект международной программы для инвалидов

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Единственный в России музей янтаря в Калининграде включен в международную программу "INKuLtur - за инклюзию в культуре" по вовлечению инвалидов в культурную жизнь, он станет одной из пилотных площадок по ее реализации в России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба музея.

"Музей янтаря выбран пилотным учреждением культуры в области развития инклюзивной среды в рамках реализации международной программы "INKuLtur - за инклюзию в культуре" в Калининградской области. Ее главная задача - содействовать участию людей с инвалидностью в культурной жизни. Проект реализуется немецкой общественной организацией DRA e.V. (Берлин) совместно с партнерами в России, Германии и финансируется Европейским Союзом и Федеральным министерством иностранных дел Германии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первым этапом реализации проекта в Калининградском областном музее янтаря станет четырехдневный семинар с 15 по 18 ноября. Музей посетят эксперты из крупных российских городов, специалисты из ведущих музеев страны, которые проведут анализ существующих барьеров для людей с инвалидностью и дадут свою оценку ситуации.

Для сотрудников учреждения пройдут семинары и вебинары, в том числе с зарубежными экспертами по обучению персонала музея адаптированному общению с разными категориями посетителей, в том числе с людьми с инвалидностью. В результате будет намечен план дальнейшего развития инклюзивной и доступной среды на территории музея.

Здание музея сейчас оснащено пандусами, подъемной платформой на второй этаж экспозиции для маломобильных посетителей. Касса и гардероб оборудованы индукционными петлями для людей с нарушениями слуха. Для проведения экскурсий для слабослышащих в музее имеется специальное экскурсионное оборудование. Сотрудниками разработаны программы для людей с нарушениями зрения: экскурсия с тифлокомментариями с использованием тактильного макета башни "Дона" 1854 года постройки, в которой расположен музей, и тактильных моделей экспонатов, а также цикл занятий "Солнце в ладонях" по книгам с рельефными изображениями и надписями, дублированными шрифтом Брайля. На грант президента Российской Федерации музей реализовал специальный проект "Музей в волшебной книге". Эта книга позволяет демонстрировать трехмерные виртуальные копии 30 уникальных музейных экспонатов в отдаленных от областного центра местах, в том числе в детских образовательных и реабилитационных учреждениях.

Программа "INKuLtur - за инклюзию в культуре" реализуется немецкой общественной организацией DRAe.V. в партнерстве с "Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я и Ты" и некоммерческой организацией "Научно-практическое социально-педагогическое общество "Благое Дело" и при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел ФРГ. Помимо калининградского Музея янтаря участниками программы стали Псковская областная универсальная научная библиотека, Инновационный культурный центр Свердловской области, Городской музей "Искусство Омска".