У здания парламента Испании прошел митинг против образовательной реформы

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Манифестация против образовательной реформы, которая в настоящее время находится на рассмотрении парламента Испании, состоялась в четверг у здания Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) страны в Мадриде. Об этом сообщило агентство Europa Press.

К митингу присоединились ассоциации родителей школьников и профсоюзы. Собравшиеся выступили против "закона, который рассматривается в разгар трагической пандемии, когда все образовательное сообщество сосредоточило свою энергию и усилия на борьбе с последствиями [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в классах и школах".

Как сообщают местные СМИ, реформа, в частности, предусматривает, что частные школы, получающие субсидии со стороны государства, не могут разделять учеников по половому признаку. Кроме того, инициатива предполагает, что региональные правительства смогут решать, какой язык будет использоваться в учебных заведениях. Это может привести к тому, что испанский утратит статус своеобразного лингва франка на занятиях в школах страны, где в некоторых регионах также говорят на других языках.

Министр образования и профессиональной подготовки Испании Исабель Селаа отмечала, что цель преобразования состоит в том, чтобы "все ученики по завершении обучения свободно владели испанским, вторым официальным языком, если таковой имеется, и каким-либо иностранным языком, а если возможно - двумя". Данная инициатива уже встретила критику оппозиции. Консервативная Народная партия пообещала обжаловать решение в Конституционном суде страны.