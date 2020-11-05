В Архангельской области развернули почти 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 5 ноября. В Архангельской области на сегодня развернули почти 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом - почти в шесть раз больше, чем было в начале пандемии. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По данным на утро 5 ноября, в регионе уже развернуто 1 968 инфекционных коек - практически в шесть раз больше, чем было в марте этого года. Инфекционные койки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее развернуты в 14 медицинских организациях региона", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяну Русинову, сегодня в регионе наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом, а также увеличение числа тяжелобольных, которым требуется лечение в стационаре. Поэтому создаются дополнительные стационары для лечения инфицированных. Так, с 6 ноября под инфекционный стационар для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией перепрофилируется отделение медицинской реабилитации Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич в Архангельске.

"Первая городская клиническая больница - многопрофильный медцентр, но в первую очередь является больницей скорой медицинской помощи. Три четверти пациентов больницы - те, кто нуждается в экстренной медицинской помощи, поэтому сегодня клиника выполняет свою функцию. Работа центра медицинской реабилитации временно приостановлена. В центре из 104 коек были заняты пациентами 32, все люди выписаны или переведены на амбулаторное лечение", - приводит пресс-служба слова Русиновой.

В пресс-службе добавили, что под инфекционные стационары перепрофилируются также непрофильные подразделения. Например, 110 коек развернуто в Архангельском госпитале для ветеранов войн, сегодня учреждение полностью функционирует как инфекционный стационар. В Архангельской областной клинической больнице развернуто 350 инфекционных коек, 110 из них - в перепрофилированном терапевтическом корпусе. Также койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты в одном из подразделений Архангельской клинической психиатрической больницы.

На сегодня в регионе с начала пандемии зарегистрировано 22 845 заразившихся. По данным оперштаба, на данный момент более 6,5 тыс. человек проходят лечение, под наблюдением находятся 3 182, выздоровели 14 616, умерли 333.