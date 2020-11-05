В Северной Македонии привлекли армию для помощи в борьбе с коронавирусом

ЗАГРЕБ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски поручил задействовать вооруженные силы страны для оказания необходимой помощи национальным властям и медицинскому персоналу в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на администрацию главы государства сообщил в четверг северомакедонский портал " 24 Вести ".

Президент Северной Македонии после соответствующего обращения национального правительства в четверг подписал распоряжение. "Согласно распоряжению президента Пендаровски, генеральный штаб вооруженных сил задействует силы и средства для обеспечения поддержки функционирования учреждений системы здравоохранения и центров министерства здравоохранения, а также транспорта для доставки медицинского оборудования", - отметили в администрации главы государства.

27 мая в Северной Македонии был отменен комендантский час, а 28 мая в стране открылись кафе и рестораны. После этого число случаев заражения коронавирусом значительно превысило показатели, наблюдавшиеся в период действия ограничительных мер. К настоящему времени в республике зарегистрировано 35 097 заразившихся, 22 024 человека выздоровели, 1 071 инфицированный умер.