В Якутске открылся арт-объект с цитатами выдающихся людей, побывавших в республике

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Исторический арт-объект "Здесь был!.." с подписями и цитатами ученых, путешественников, политссыльных, исследователей, поэтов и писателей, побывавших в Якутии, открылся в пятницу. Проект удалось реализовать благодаря всероссийскому конкурсу достопримечательностей "Культурный след", сообщила ТАСС автор идеи, методист исторического парка "Россия - Моя история" (г. Якутск) Лада Евсеева.

"Арт-объект посвящен людям, проезжавшим Якутск и пробывшим несколько дней или месяцев: они ехали дальше, чтобы осваивать Дальний Восток или искать полезные ископаемые, или их ждала ссылка в северных улусах (районах). Эти люди вошли не только в историю Якутска и Якутии, но и в историю Арктики и Дальнего Востока. Многие из них писали о нашей республике и городе. На стеле насчитывается 29 графических надписей с подписями и цитатами", - сказала Евсеева.

Арт-объект установили в Якутске, на территории исторического парка "Россия - Моя история". На стеле установлен QR-код, по которому можно перейти на сайт с краткими историями о том, как люди, чьи цитаты и подписи увековечены на стеле, попали в Якутск, на сейте также можно найти ссылки на фильмы и книги о них, добавила собеседница.

В частности, можно вспомнить историю статс-дамы Анны Бестужевой, которую сослали в XVIII веке в Якутск, отрезав язык за участие в заговоре. О ней рассказывается в фильме "Гардемарины, вперед!". "Она прожила [в ссылке] 7 лет и умерла довольно молодой", - рассказала автор идеи.

Она также напомнила, что дипломат, путешественник, участник первой русской кругосветной экспедиции Николай Резанов направлялся в Петербург, когда простудился и проболел в Якутске 12 дней, затем выехал в Красноярск, где и умер. Ученый и натуралист Георг Стеллер, который был в Великой Северной экспедиции вместе с Берингом, останавливался в Якутске проездом. Русский полярный исследователь Арктики и морской офицер Василий Прончищев с женой Татьяной вошел в Великую Северную экспедицию и должен был найти морской путь из реки Лены в Енисей, он отправился по Лене из Якутска. Советский поэт Николай Глазков, который положил начало самиздату, приезжал пять раз в Якутию, где выучил разговорный якутский язык и переводил на русский якутских поэтов.

Арт-объект выполнен из стальных листов, где с лазерной прорезкой сделаны подписи. Вечером композицию будет освещать подсветка с переменным свечением. "Специально для объекта создана также книга отзывов, где смогут расписываться и приклеить фотографию гости столицы и сами жители. Мы хотим достичь такого эффекта, чтобы человек невольно ассоциировал себя с людьми, которые здесь проезжали и делали многое для Якутска и Якутии, чтобы человек задумался о том, как он живет и что делает для этого города", - заключила Евсеева.

О конкурсе

Конкурс "Культурный след" реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества при содействии фонда "Живая Классика" и направлен на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Фонд президентских грантов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. Финансирование уже получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.