Инсценировавшему распятие на Лубянке грозит арест до 30 суток

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Активисту Павлу Крисевичу, устроившему акцию, связанную с инсценировкой распятия на Лубянской площади в Москве, грозит арест до 30 суток. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Полицейские заявляют, что собираются составить в отношении моего доверителя Павла Крисевича протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия"), по которой ему грозит арест до 30 суток. При этом у него нет вступивших в силу решений по протоколам за аналогичные правонарушения. Так что вменение данной части ст. 20.2, на наш взгляд, незаконно", - сказал адвокат. Он добавил, что полицейские изъяли у Крисевича крест и табурет, с помощью которых была проведена акция.

По словам Тельнова, в пятницу также должна рассматриваться апелляция Крисевича на решение Люблинского районного суда оштрафовать его на 10 тыс. рублей по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). "Речь идет об акции у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела "Нового величия", - отметил адвокат.

Накануне вечером напротив здания ФСБ на Лубянке молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали.