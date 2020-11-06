Инсценировавший распятие на Лубянке мужчина арестован на 15 суток за неподчинение полиции

ОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Активиста Павла Крисевича, инсценировавшего распятие на Лубянской площади в Москве, суд арестовал на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда.

"Суд признал Павла Крисевича виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.

Крисевич 5 ноября провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали.