В Италии зафиксирован новый максимум суточного прироста случаев заражения коронавирусом

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки увеличилось на 37 809, заразившиеся были выявлены на основании более 234 тыс. тестов. Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки министерства здравоохранения республики.

И число новых случаев, и тестов - максимальное за все время пандемии. За сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 446 человек, столько же, как и накануне, когда было зарегистрировано самое высокое число летальных исходов пациентов с COVID-2019 с конца апреля - начала мая. Общее число жертв достигло 40 638, 322 925 человек вылечились, причем почти 10 тыс. за последние сутки. Всего в республике с начала пандемии заразился 862 681 гражданин.

Число новых случаев в северной области Ломбардия достигло почти 10 тыс. за последние 24 часа. Область объявлена "красной зоной", где с пятницы введен локдаун, почти такой же строгий, как весной. Исключение сделано только для детских садов и младших классов школы, которые продолжают работать. Если по всей стране среднее соотношение инфицированных с проделанными тестами составляет около 10%, то в Ломбардии это соотношение на уровне 21%. В Ломбардии, которая стала эпицентром локального очага вызываемого новым коронавирусом заболевания весной, коэффициент распространения вируса (Rt) самый высокий по стране.

В пятницу во всей Италии вступили в силу новые карантинные меры, включая комендантский час с 22:00 (00:00 мск). Помимо "красной зоны" в стране выделены также "оранжевая" и "желтая" зоны в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.