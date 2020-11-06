Росстат зафиксировал рост рождаемости впервые с начала 2020 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прирост рождаемости в России зафиксирован впервые с начала года. В сентябре родились 130,4 тыс. младенцев, что на 7,5% превышает аналогичный показатель 2019 года, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

"Прирост рождаемости в сентябре 2020 года составил 9,145 тыс. младенцев (130 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 331 родившегося в сентябре 2019 года), или 7,5%. Прирост рождаемости зафиксирован впервые в 2020 году", - сообщили в Росстате.

Согласно данным ведомства, месяцем ранее, в августе, было зафиксировано падение рождаемости на 7,3 тыс. младенцев, или на 5,4%.

Среди регионов, показавших максимальный прирост рождаемости, оказались Краснодарский край (прирост на 899 младенцев, или на 17,9%), Новосибирская область (прирост на 868 младенцев, или на 34,6% к сентябрю 2019 года), Дагестан (прирост на 683 ребенка, или на 16,9%), Башкортостан (прирост на 539 младенцев, или на 16,3%), Приморский край (прирост на 425 младенцев, или на 29,0%), Ставропольский край (прирост на 368 младенцев, или на 16,5%), Свердловская (прирост на 337 младенцев, или на 9,0%) и Челябинская (прирост на 329 младенцев, или на 12,4%) области.

"В целом, в сентябре 2020 года прирост рождаемости зафиксирован в 14 регионах Центрального федерального округа, в 10 регионах Северо-Западного федерального округа, во всех 8 регионах Южного федерального округа и 7 регионах Северо-Кавказского федерального округа, в 10 регионах Поволжского федерального округа, в 5 регионах Уральского федерального округа, во всех 10 регионах Сибирского федерального округа, в 10 регионах Дальневосточного федерального округа. Итого, рост рождаемости - в 74 регионах", - отметили в ведомстве.