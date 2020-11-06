Тюменский санаторий вошел в топ-5 самых популярных мест в России для отдыха по кешбэку

ТЮМЕНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Тюменский санаторий "Сибирь" вошел в пятерку самых популярных мест в России для отдыха по туристической программе кешбэк, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова на открытии термального сезона в Тюмени.

"В первом этапе туристического кешбэка известный санаторий "Сибирь" вошел в пятерку самых популярных направлений для бронирования. По отзывам туристов, это совершенно уникальный санаторий - термы, невероятная лечебная база, высочайший сервис и рестораны", - сказала она.

Догузова напомнила, что согласно программе туристического кешбэка, принятой для поддержания туристической отрасли в период пандемии, государство возвращает деньгами часть средств, которые граждане тратят на отдых внутри страны.

Первый этап программы начался 21 августа и длился неделю, до 28 числа. Акция распространялась на туры продолжительностью не менее пяти дней при условии оплаты путешествия онлайн картой "Мир", сумма кешбэка зависела от цены тура. 1 октября было принято решение о продлении программы до 10 января 2021 года, также был увеличен максимальный размер возврата за поездку - до 20 тыс. рублей.