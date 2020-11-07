Учреждения культуры и магазины в ТЦ закрылись в Польше в рамках противодействия пандемии

ВАРШАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Частичный карантин вступил в субботу в силу в Польше из-за значительного роста в республике случаев заражения коронавирусом. Власти приняли решение временно закрыть учреждения культуры и магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных, аптек и пунктов обслуживания.

Если ранее, несмотря на эпидемию, граждане Польши могли посещать музеи и галереи, соблюдая социальную дистанцию, ходить в кино и театры, которые для противодействия распространению коронавируса заполнялись только на 25%, то в ближайшие три недели такая форма досуга будет недоступна.

Помимо этого, ограничено число посетителей в тех магазинах, работа которых пока разрешена. Гостиницы доступны только для путешествующих по служебной необходимости. Число верующих в костелах не может превышать установленный лимит - один человек на 15 кв. метров площади.

Как информировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в случае, если в течение 7-10 дней эти меры не дадут результат и кривая заболеваемости не перестанет расти, в республике будет введен общенациональный карантин с ограничением передвижения. Он вступит в силу, если число заболевших составит 75 человек на 100 тыс. населения.

Изоляция

"Данные показывают, что в последнее время социальная мобильность снова значительно выросла. Ради нашей безопасности и жизни наших близких мы должны ограничивать социальные контакты и соблюдать применимые правила безопасности", - отмечается на официальном сайте польского правительства.

Власти страны настоятельно рекомендуют гражданам не выходить из дома без острой необходимости. Особенно это касается пожилых людей старше 70 лет. Для этой категории граждан предусмотрена помощь волонтеров, которые доставляют им продукты и лекарства.

Большинство сотрудников государственных учреждений переведены на удаленную работу. Такую же рекомендацию правительство дало и частным предприятиям.

Школы

Большинство польских школьников были переведены на дистанционное обучение несколько недель назад. Посещать учебные заведения могли только ученики младшей школы - с первого по третий класс. С понедельника удаленно будут учиться все школьники. Этот режим введен до 29 ноября с возможностью продления.

Детские сады и ясли, а также подготовительные классы, продолжают работать в нормальном режиме.

В дневное время подростки до 16 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Ранее введенные меры

Актуальными остаются в Польше и ранее введенные меры противодействия распространению коронавируса. В стране по-прежнему сохраняется введенный еще в марте режим эпидемии и необходимость соблюдения социальной дистанции. В августе, когда кривая заболеваемости в республике вновь пошла вверх, власти приняли решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд ограничений в регионах, где эпидемическая ситуация обострилась. Сейчас эти правила распространяются на территорию всей страны.

В общественном транспорте может быть занята только половина кресел. Приостановлена работа бассейнов, аквапарков и фитнес-центров. Спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей. В течение двух часов - с 10:00 до 12:00 (с 12:00 до 14:00 мск) - магазины могут обслуживать только пенсионеров старше 60 лет.

Рестораны, кафе и бары в Польше не принимают посетителей, предлагая блюда и напитки исключительно навынос или с доставкой на дом. Приостановлена работа санаториев. Массовые мероприятия запрещены. Вместе могут собираться не более пяти человек, если речь не идет о людях, живущих под одной крышей. Без маски можно находиться только дома, на своем участке, в лесу, парке или на пляже.

Польша по-прежнему не восстановила железнодорожное сообщение со странами, не входящими в ЕС. Запрет авиационного сообщения на данный момент действует с 34 странами, включая США, Израиль, Бразилию, Катар, Грузию, Армению. России в списке нет, но перелеты не осуществляются ни польскими, ни российскими авиакомпаниями.

Карантин

На данный момент в Польше действует 10-дневный карантин для всех приезжающих в страну извне Европейского союза. Пересечь польскую границу могут только граждане ЕС, люди, имеющие в Польше вид на жительство, право на работу, сотрудники дипломатических представительств, водители занимающихся перевозкой товаров транспортных средств.

Изолироваться должны также все, кто имел контакт с заразившимся коронавирусом. Автоматически в карантин отправляются пациенты, получившие от терапевта направление на тест. Выйти из дома можно только для сдачи теста. В случае отрицательного результата карантин прекращается, а в случае положительного - следует изолироваться как заразившемуся, так и всем, кто проживает с ним.

Статистика

Согласно последним данным, всего с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом, им заразились 493 765 человек, 7 287 граждан умерли, 188 675 пациентов выздоровели. В четверг в республике был установлен очередной антирекорд - за сутки прибавилось 27 143 инфицированных.

В польских больницах сейчас размещены около 19,4 тыс. пациентов с коронавирусом, 1 703 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 433 тыс. человек находятся на карантине. В столице и других крупных городах создаются временные госпитали. Первая такая больница открылась в четверг на Национальном стадионе Варшавы, она готова принимать пациентов. На данный момент страна располагает 29 тыс. коек для заразившихся и 2,2 тыс. аппаратов ИВЛ.