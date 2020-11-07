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Пандемия COVID-19

Въезд на территорию у пункта пропуска "Пограничный" в Приморье ограничат из-за очередей

Всего на территории пункта пропуска скопилось около 100 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти временно ограничат проезд на территорию, прилегающую к международному автомобильному пункту пропуска "Пограничный" на российско-китайской границе в Приморье, чтобы не увеличивалась уже образовавшаяся очередь из грузовых автомобилей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

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"В связи с введенными ограничениями на территории, прилегающей к МАПП "Пограничный", уже скопилось около 100 автомобилей. Для того, чтобы это количество не возрастало, правительство Приморья приняло решение временно приостановить проезд по электронной очереди на территорию, прилегающую к этому пункту пропуска, на несколько дней. Мы рассчитываем, что за это время очередь из скопившихся у пункта пропуска автомобилей сократится, поскольку пункт пропуска продолжит работу. При этом заявки на включение в электронную очередь будут приниматься", - цитирует пресс-служба руководителя агентства международного сотрудничества края Алексея Старичкова.

Проезд машин будет ограничен 8 ноября и возобновится после того, как ситуация стабилизируется. Пресс-служба уточнила, что на этой неделе из-за коронавируса китайские власти в очередной раз уменьшили разрешенное число автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу - с 45 до 30 единиц в каждую сторону.

Китайские власти в октябре ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции, и одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. В связи с коронавирусом, сообщила ранее пресс-служба краевого правительства, до 1 декабря продлен режим электронных очередей у пунктов пропуска автотранспорта на российско-китайской границе.

Теги
РоссияКитайПриморский крайПандемия COVID-19
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