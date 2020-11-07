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Пандемия COVID-19
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В крупных городах Грузии вводится запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с сентября. Сейчас там ежедневно фиксируют более 2 тыс. случаев заражения

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 9 ноября ввести запрет на передвижение с 22:00 (21:00 мск) до 05:00 (04:00 мск) в крупных городах Грузии из-за роста числа инфицированных. Об этом в субботу заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, подчеркнув, что это не комендантский час.

"По решению межведомственного координационного совета с 9 ноября в крупных городах - Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави вводится ограничение на передвижение с 22:00 до 05:00. Речь идет как о передвижении пешком, так и транспортом", - сказала Цкитишвили.

По ее словам, с 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий. Ограничения не коснутся международных перевозок, передвижения представителей СМИ. За невыполнение требований предусмотрен штраф в 2 тыс. лари (более $595).

Эпидемическая ситуация в Грузии стала резко ухудшаться с сентября. Если до этого в стране ежедневно фиксировались до 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас это число составляет более 2 тыс. За последние сутки в стране выявили 2 859 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 пациента, умер - 441.

Теги
ГрузияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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