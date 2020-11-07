{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директора детского сада в Липецке оштрафовали за случай с заклеиванием рта ребенку

Размер штрафа составил 10 тыс. рублей

ТАСС, 7 ноября. Директора частного детского сада в Липецке оштрафовали на 10 тыс. рублей после случая, когда сотрудница заклеила скотчем рот одному из воспитанников, сообщила в субботу прокуратура региона.

"Помощник воспитателя в "воспитательных целях" заклеила ребенку заявительницы рот клейкой лентой. На основании акта прокурорского реагирования руководитель образовательной организации привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения после жалобы матери одного из воспитанников частного детского сада. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Теги
РоссияЛипецкая область
В Петропавловской крепости открылся фестиваль света
Его темой стали морские победы России
Читать полностью