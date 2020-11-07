Директора детского сада в Липецке оштрафовали за случай с заклеиванием рта ребенку

ТАСС, 7 ноября. Директора частного детского сада в Липецке оштрафовали на 10 тыс. рублей после случая, когда сотрудница заклеила скотчем рот одному из воспитанников, сообщила в субботу прокуратура региона.

"Помощник воспитателя в "воспитательных целях" заклеила ребенку заявительницы рот клейкой лентой. На основании акта прокурорского реагирования руководитель образовательной организации привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения после жалобы матери одного из воспитанников частного детского сада. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").