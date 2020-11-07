В Петропавловской крепости открылся фестиваль света

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль света, основной темой которого стали морские победы России, открылся вечером в субботу в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Как сообщили в комитете по развитию туризма, событие станет первым городским мероприятием с управляемой логистикой зрительских потоков для обеспечения мер санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса.

"Прогуливаясь по узким улочкам Петропавловской крепости, зрители не только познакомятся с историей военно-морского флота нашей страны, но и попадут в настоящую "Ночь в музее", где перед зрителями откроются виртуальные выставочные залы городских музеев прямо под открытым небом. Наполненные секретами и загадками, они познакомят с ночными обитателями крепости - артефактами Кунсткамеры, ожившими скульптурами Эрмитажа и необычными персонажами картинных галерей Русского музея. Перемещаясь по маршруту фестиваля, зрители попадут в захватывающее путешествие, полное мистики, магии и волшебства в сопровождении игры света и звуков музыки", - рассказали в комитете.

В Петропавловской крепости, расположенной на острове и связанной с городом двумя мостами, оборудованы три пункта пропуска. Вход на фестиваль осуществляется через Иоанновский мост, выход - через Кронверкский. Шоу предполагает передвижение зрителей от одной локации к другой.

"В этом году световое шоу проходит в сложной эпидемической обстановке, поэтому было принято решение провести его в гибридном формате. Чтобы увидеть красивые световые картины, не обязательно выходить из дома - шоу будет транслироваться онлайн. А тем, кто все же решит побывать в Петропавловской крепости, необходимо использовать средства защиты - маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Проведение многих ярких городских событий в это непростое время возможно только, если все петербуржцы и гости города будут соблюдать правила санитарной безопасности", - привели в пресс-службе администрации губернатора слова главы города Александра Беглова.

Прямые включения из Петропавловской крепости организованы в официальной группе фестиваля "ВКонтакте" и на официальном городском туристском портале Visit Petersburg 7 и 8 ноября с 19:00 до 21:00 мск. Световое шоу и мультимедийные спектакли будут повторяться каждые 10-15 минут.

Ранее в комитете по развитию туризма отмечали, что фестиваль "Чудо света" станет финальным событием празднования, посвященного Дню народного единства. Световое шоу ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года. В 2018 году фестиваль вошел в топ-200 событий России, в 2019 году отмечен гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.