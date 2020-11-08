"Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогли найти 40 медиков для районов Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогли найти для работы в районах Амурской области 30 врачей и 10 фельдшеров. Всего на эти цели направлено 70 млн рублей - в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.

"В этом году в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах области новых специалистов ждали 40 мест. 30 из них для врачей, 10 - для фельдшеров. Все 40 медиков уже заключили трудовые договоры с министерством здравоохранения Приамурья. На федеральную программу в этом году выделено 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нынешнем году размер единовременных выплат, причитающихся специалистам, увеличился вдвое: фельдшеры - участники проекта могут рассчитывать на 1 млн рублей вместо 500 тыс. рублей, а врачи - на 2 млн рублей вместо 1 млн рублей. В прошлом году было заключено 35 трудовых договоров по данной программе, именно столько должностей - 10 фельдшеров и 25 врачей - было предусмотрено к замещению в 2019 году приказом министерства здравоохранения Амурской области. Всего на эти цели было направлено 30 млн рублей.

"Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" позволяют восполнить дефицит кадров в районных больницах и привлечь специалистов работать в селах. Мы со своей стороны стараемся помочь приезжим врачам и фельдшерам, подыскиваем им жилье и заключаем договор соцнайма на три года", - цитирует пресс-служба главного врача Ивановской районной больницы Игоря Самарина.

Программа "Земский доктор" работает в Приамурье с 2012 года. За все время действия было заключено 379 договоров о предоставлении единовременной выплаты, благодаря этому удалось снизить дефицит медицинских кадров во всех муниципальных образованиях области. По условиям программы, за эти деньги специалист обязан отработать в учреждении пять лет, но многие из числа первых участников проекта остались на прежних местах и после окончания указанного срока, отметила пресс-служба.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств, так называемых подъемных, врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают одноразовые выплаты, действует в России с 2018 года.