Власти Подмосковья стараются избежать остановки экономики из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья ставят задачу не допустить остановки экономики из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале " Россия-1 ".

"Наша задача - избежать остановки экономики, избежать остановки работы предприятий, поэтому мы убрали дискотеки и все то, что называется увеселительными мероприятиями. Мы убрали все то, что не ранит нашу экономику. Безусловно, ввели ограничения для 60+, потому что все понимают, эти люди болеют тяжелее", - сказал он.

Воробьев также добавил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье очень непростая, число госпитализаций пациентов с инфекцией растет. "Мы ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал. Мы активно каждую неделю делаем закупки препаратов для лечения, средств индивидуальной защиты. Все это сегодня поставлено на поток", - отметил он.

В Подмосковье выявлено 90 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 67 585 человек, умерли 1 691.