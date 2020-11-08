В Москве завершили ремонт четырех мостов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Четыре мостовых сооружения отремонтировали в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Завершены дорожно-ремонтные работы на четырех мостовых сооружениях - Андреевском путепроводе, Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе и эстакаде возле делового центра "Москва-Сити". Движение транспорта полностью восстановлено", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что объем работ был масштабный. Общая площадь этих объектов составила 68 тыс. кв. метров. Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повысит эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшит воздействие от механических нагрузок. Затем провели укладку нового асфальтобетонного покрытия.

Всего в городе примерно 2 100 различных мостовых инженерных сооружений, которые проходят через реки. Петр Бирюков напомнил, что в этом году запланирован ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад. Все работы ведутся по графику и будут завершены в ближайшее время.