Путин поздравил Олега Меньшикова с 60-летием

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей. Вы с блеском проявили себя на актерском поприще, добились признания в сложнейшей профессии режиссера и сегодня на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой успешно воплощаете в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы и проекты, активно участвуете в культурной и общественной жизни страны", - подчеркнул президент.

Путин пожелал артисту здоровья и новых творческих достижений.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове. Снимался в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник" и др. С 2012 года является художественным руководителем Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Трижды лауреат Государственной премии РФ.