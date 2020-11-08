В России вступил в силу обновленный порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обновленный порядок лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на дому вступил в силу в воскресенье. Соответствующий документ был подписан первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что медицинская помощь пациенту с COVID-19 может оказываться на дому при условии, что он не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также обязательным условием является наличие у пациента отдельной комнаты и соблюдение назначенных врачом предписаний в течение всего срока лечения.

"Пациент должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия, а также о возможных способах обращения за медицинской помощью. Лица, проживающие с пациентом в одном помещении, должны быть проинформированы <...> о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости временного проживания в другом помещении", - говорится в тексте.

Кроме того, медработник должен обеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материалами по вопросам ухода за больным и общими рекомендациями по защите от инфекций.

"При соблюдении критериев <...> выписка пациента [из медучреждения] для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции", - следует из документа.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.