В МГУ в 2021 году будет одна волна зачисления абитуриентов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова планирует в 2021 году зачислить всех абитуриентов до 5 августа, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в воскресенье в рамках Дня открытых дверей, который проходит онлайн.

"В этом году в проекте правил приема есть некоторые изменения. Я о них только условно скажу, что будет всего одна волна зачислений, она закончится до 5 августа. Раньше были две волны и чуть дольше [было] зачисление", - сообщил ректор МГУ.

Садовничий отметил, что также расширена возможность подачи заявлений на разные направления.

"Если раньше было до трех направлений, то сейчас будет больше. В принципе в правилах приема вуз может взять и определить до 10 направлений. Московский университет определит чуть меньше", - добавил ректор МГУ.

Новые образовательные программы

Садовничий также сообщил, что в 2021 году университет откроет набор на 11 новых образовательных программ

"В 2021 году, откликаясь на вызовы времени, мы организовали новые направления подготовки специалистов, так называемые междисциплинарные магистерские программы. Это тот случай, когда несколько факультетов, объединяясь в научно-образовательные школы, берутся за подготовку ребят по направлениям, которых еще нет в нашей стране и даже в мире. И вот эти новые направления как раз отвечают современным вызовам", - сказал Садовничий.

По его словам, речь идет о таких направлениях, как "Цифровые технологии и искусственный интеллект", "Когнитивная нейронаука", "Экология и управление биосистемами", "Физика астрочастиц и темная материя". Кроме того, появятся программы "Безопасность деятельности в околоземном космическом пространстве", "Природная и социальная среда Арктики", "Медицинская эпидемиология", "Радиационная медицинская физика", "Системная аналитика и социоинженерная деятельность", "Модели структурно-семантического анализа языков и культур коренных народов России", "Моделирование социокультурных процессов".

"Это направления, которые опережают на данный момент даже традиционные исследования в науке, и они еще не преподаются", - добавил ректор.

Научные школы и их международные наблюдательные советы

Садовничий в ходе Дня открытых дверей также рассказал о создании семи научно-образовательных школ по перспективным научным направлениям в рамках новой программы развития вуза до 2030 года.

В начале октября Садовничий сообщил, что в МГУ появятся семь научно-образовательных школ: "Космос", "Сохранение мирового культурно-исторического наследия", "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект", "Математические методы анализа сложных систем", "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология", "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина", "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды". Тогда ожидалось, что школы начнут работать с декабря - января.

"Современное время требует давать ответы на вызовы, которые диктует и природа, и общество, и развитие человечества. [Создание школ] - это наш ответ на эти вызовы. Перед необходимостью таких ответов сейчас стоят все университеты мира и все пытаются какой-то путь выбрать. Мы выбрали путь создания новых научно-образовательных школ. Мы их уже создали. Уже созданы международные наблюдательные советы в каждой школе и они будут, объединяясь в виде таких советов, школ, исследовать те направления, которые относятся к этой школе - новейшие, еще не исследованные. И готовить специалистов [по этим направлениям]", - сказал Садовничий.

По его словам, школы - это объединение ученых для получения новых результатов, которых еще в мире нет. С другой стороны, как пояснил ректор МГУ, школы, то есть объединения ученых, будут преподавать курсы, вести подготовку специалистов по своим направлениям. "Это будет новое лицо, новый шаг в МГУ. Конечно, у нас будет идти обучение на всех факультетах, но эти школы будут готовить тех специалистов, которые выберут эти новейшие направления", - пояснил Садовничий.